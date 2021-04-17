سندرس طريقة وسرعة استمرار المفاوضات في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عراقجي الذي يتراس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا في تصريح للتلفزيون الايراني قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عصر اليوم السبت: ستستمر مشاوراتنا في اطار فريقي العمل واللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف.

واضاف: لقد قررنا ان نعقد اليوم اجتماعا اخر للجنة المشتركة للاتفاق النووي كي نتمكن من استعراض احدث الاوضاع والاستماع الى تقرير فريقي العمل واتخاذ القرار حول كيفية مواصلة العمل وسرعته والقضايا التي ينبغي حلها وتسويتها.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم السبت بتوقيت غرينتش بهدف دراسة نتائج المفاوضات الفنية للخبراء بمشاركة وفود ايران ودول مجموعة 4+1 على مستوى مساعدي الخارجية ومندوب الاتحاد الاوروبي.

وكانت اخر جولة لمفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقدت في فيينا واستمرت المفاوضات على مستوى الخبراء في مجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية".

وكان مندوبو وفود ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي في اجتمعوا في فيينا لنحو ساعتين واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات الفنية في اطار فريقي عمل الخبراء في مجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية".

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

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