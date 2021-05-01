مفاوضات فيينا حققت تقدماً نسبياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف المنسق الاوروبي للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي انريكي مورا الجولة الاخيرة من المفاوضات في فيينا بأنها حققت تقدما نسبيا رغم الدخول في التفاصيل والتعقيدات القائمة.

واورد مساعد الامين العام لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي انريكي مورا تغريدة كتبها على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اختتمت الاسبوع الثالث من المفاوضات في فيينا.

ولفت الى ان المفاوضات حققت تقدما نسبيا الا انها مصحوبة بالمزيد من التعقيدات وسيتواصل العمل في الاسبوع المقبل.

ويشار الى ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اختممت اجتماعها بفيينا مساء اليوم السبت بمشاركة وفود ايران ومجموعة 1+4./انتهى/