كتائب الاقصى: ما يجري في القدس انتفاضة حقيقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبرت كتائب الاقصى أن ما يجري في القدس انتفاضة حقيقية في وجه الاحتلال والمستوطنين وطالبت الجامعة العربية والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم ازاء مايحدث بالقدس والتحرك العاجل والتصدي لمخططات الإحتلال.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو 20 منهم إلى المستشفى، بينما ذكر الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أحصى 20 إصابة في صفوف جنوده. وقال الجيش أيضا إنه اعتقل 44 فلسطينيا خلال الاشتباكات.

ودارت الاشتباكات قرب البلدة القديمة، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان.

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