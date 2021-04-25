الانتفاضة ودفاع جميع المسلمين في العالم عن المسجد الأقصى ضرورة أساسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير عبداللهيان: إن الانتفاضة ودفاع جميع المسلمين في العالم عن المسجد الأقصى باعتباره القبلة الأولى للمسلمين، يعد ضرورة أساسية.

واضاف: يشهد العالم هذه الأيام انتفاضة جديدة من رجال ونساء وشباب القدس ضد جرائم الصهاينة والدفاع عن المقدسات الدينية والقيم الإنسانية.

وتابع الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية: إن استئناف الرد الصاروخي للمقاومة على غطرسة وجرائم الصهاينة، يظهر قوة المقاومة وبداية تغيير المعادلة لصالح الشعب الفلسطيني.

واردف امير عبداللهيان: لا شك في أن استمرار انتفاضة رمضان وانتشارها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية حقيقة لا يمكن إنكارها.

ومضي يقول: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، إذ تعلن دعمها للشعب الفلسطيني الصامد وتضامنها معه، تدين بشدة عنف العسكريين الصهاينة والمستوطنين المحتلين ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

واختتم امير عبداللهيان قائلا: ان ملحمة هذه الايام في القدس تبشر ببشارة عظيمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني الواسعة والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وتحرير القدس (المسجد الأقصى) وعلى امتداد أرض فلسطين التاريخية.

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