الحظر يعيق حصول إيران على اللقاح المضاد لكورونا/ تسجيل 374 حالة وفاة بفیروس کورونا

الرئيس روحاني: الحظر يعيق حصول إيران على اللقاح المضاد لكورونا

اعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المصاعب التي تواجهها البلاد لاستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هي بسبب الحظر الجائر المفروض على الشعب الايراني، مؤكدا أن الحظر جريمة كبرى في تاريخ الشعب الايراني.

جهانغيري: التطعيم المجاني والشامل شرط للعدالة في الصحة والمطالبة الحقة للمواطنين

أكد النائب الأول للرئيس، اسحاق جهانغيري، أن "التطعيم المجاني والشامل شرط للعدالة في الصحة والمطالبة الحقة للمواطنين، ويجب أن يتم ذلك بسرعة أكبر في إطار الأولويات المحددة وبطريقة عادلة".

طهران تدعو اليابان للانضمام إلى المبادرة الإيرانية لنزع اسلحة الدمار الشامل

دعا أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية علي باقري كني، اليابان للانضمام إلى المبادرة الإيرانية لنزع اسلحة الدمار الشامل، وقال: يمكن لطهران وطوكيو إنشاء حركة عالمية لنزع اسلحة الدمار الشامل لمواجهة صانعي وبائعي ومستخدمي أسلحة الدمار الشامل.

القوة البرية للحرس الثوري تعلن القضاء على خلية ارهابية جنوب شرق البلاد

اعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري القضاء على خلية ارهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

ايران تعلق كافة الرحلات الجوية من والى باكستان والهند

أعلن متحدث منظمة الطيران المدني الايراني عن منع كافة الرحلات الجوية من والى باكستان والهند مع البلاد.

وزارة الصحة: تسجيل 374 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 374 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 69 الفا و 120 شخصا.

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