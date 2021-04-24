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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٢٢ م

الرئيس روحاني:

الحظر يعيق حصول إيران على اللقاح المضاد لكورونا

الحظر يعيق حصول إيران على اللقاح المضاد لكورونا

اعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المصاعب التي تواجهها البلاد لاستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هي بسبب الحظر الجائر المفروض على الشعب الايراني، مؤكدا أن الحظر جريمة كبرى في تاريخ الشعب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت اشار الرئيس روحاني الى أن 18 محافظة في البلاد تعيش ظروفا غير مناسبة فيما يتعلق بمواجهة الفيروس وزيادة الاصابات والوفيات.

وشدد روحاني على ضرورة ان يساهم المواطنون في الرقابة وتطبيق الارشادات الصحية الى اقصى حد ممكن ، موضحا ان التقارير تشير الى ان مدى التزام المواطنين يقل عن 60 بالمئة ، بينما ينبغي ان يرتفع الى 80 أو 90 بالمئة.

وجدد روحاني تأكيده على أن توفير لقاح كورونا من اولويات برامج الحكومة في الوقت الحاضر ، موضحا ان الاموال اللازمة لشراء اللقاح قد تم تهيئتها لكن المشكلة ان هناك صعوبات في آلية نقلها الى الدول المعنية بسبب الحظر الظالم المفروض على البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1913864
https://ar.mehrnews.com/news/1913864/

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