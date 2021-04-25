  1. إيران
  2. العلوم
٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:١١ م

اليوم الاحد؛

انطلاق المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح "كوو إيران بركت"

انطلاق المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح "كوو إيران بركت"

بدأ الاختبار البشري للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا الإيراني المسمى "كوو إيران بركت" اليوم الاحد في فندق إرم في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المرحلة تم حقن اللقاح لثلاثة متطوعين هم الدكتورة "مينو محرز" عضوة الهيئة الوطنية لأخصائي الكورونا والأمراض المعدية، و"حسين علي شهرياري" ممثل أهالي سيستان وبلوشستان ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى الاسلامي، و"محمد علي أمير زركر" أستاذ متقاعد بجامعة العلوم الطبية وخدمات العلاج في همدان.

ويتم إجراء المرحلة الثالثة من الاختبار البشري لهذا اللقاح على 20 ألف شخص في 6 مدن هي طهران، وبوشهر، وشيراز، وكرج، ومشهد وأصفهان.

وبدأ تسجيل المتطوعين للمرحلة الثالثة من هذا اللقاح الإيراني في 21 نيسان/ ابريل الحالي، وأعلن رئيس طاقم الإعلام في الهيئة التنفيذية لاوامر إلامام الليلة الماضية على صفحته على تويتر أن أكثر من 32 ألف شخص أعربوا عن رغبتهم في دخول هذا المشروع البحثي.

/انتهى/

رمز الخبر 1913892
https://ar.mehrnews.com/news/1913892/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات