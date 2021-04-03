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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٤٧ ص

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا:

لقاح "بركت" يصل الى الانتاج الوفير في ايار/ مايو

لقاح "بركت" يصل الى الانتاج الوفير في ايار/ مايو

توقعت عضو اللجنة العلمية الفرعية باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية "مينو محرز" ان يصل لقاح "بركت" الى الانتاج الوفير في ايار/ مايو، معربة عن املها بتوزيعه على المواطنين في حزيران القادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت "مينو محرز " في تصريح له الى ان العالم كله يواجه نقصا في لقاح كورونا وقالت: سنسعى لتطعيم المواطنين باللقاح المصنع في البلاد علما بان اللقاحات التي اقوم بالاشراف عليها تحظى بالمعايير الدولية.

واضافت: ان المرحلة الثانية لهذا اللقاح (بركت) سيتم اختباره على 300 شخص وبما ان البلاد بحاجة الان بشدة الى لقاح كورونا فقد قررنا دمج المرحلتين الثانية والثالثة التي من المقرر ان يتم اختبار اللقاح فيه على 20 الف شخص.

واوضحت بان الجهود ستبذل من اجل الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة حتى ايار/مايو القادم واضافت: من المحتمل ان يصل انتاج لقاح "بركت" الى الانتاج الوفير في ايار/مايو وتخزينه لتتم من ثم المبادرة الى توزيعه حيث نامل بان يصل الى يد المواطنين في نهاية حزيران /يونيو القادم.

/انتهى/

رمز الخبر 1913176

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