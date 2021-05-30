عملية تحضير أول لقاح إيراني / 18 مليون جرعة لقاح حتى نهاية سبتمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد صباح الأحد 30 مايو 2021 مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "كوف ايران بركت" بحضور مديري برنامج إنتاج اللقاح.

في هذا الاجتماع ، قدم مدير التجارب السريرية ومدير مشروع انتاج لقاح "كوف ايران بركت" نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لهذا اللقاح.

في البداية قال مدير مشروع إنتاج اللقاح في اللجنة التنفيذية للإمام الخميني (ره) " حسن جليلي" انه بخصوص لقاح "كوف ايران بركت " يطرح جزئين مهمين: الجزء الاول تاثير اللقاح والجزء الثاني هو إنتاج اللقاح بكميات كبيرة.

وأشار جليلي إلى أن لدينا مليون جرعة لقاح جاهزة وسيتم تقديمها إلى وزارة الصحة بعد الاجراءات القانونية.

وأضاف انه سيستمر انتاج اللقاح حتي سبتمبر2021 الى 18 مليون جرعة في كل شهر.

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