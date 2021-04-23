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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤٨ م

16 الف ایراني یستعدون لتطعيم المرحلة الثالثة من لقاح "كو إيران بركت"

16 الف ایراني یستعدون لتطعيم المرحلة الثالثة من لقاح "كو إيران بركت"

قال رئيس مركز المعلومات في لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (رض): في غضون 36 ساعة، أعلن أكثر من 16 الف مواطن استعداهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "كو إيران بركت" في 6 محافظات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب حجت نيكي ملكي في صفحته على تويتر: لا يزال تسجيل المتطوعين مستمرا، نشكر أبناء الوطن الأعزاء على ثقتهم بعلمائنا.

وبدأ تسجيل المتطوعين لاختبار المرحلة الثالثة للقاح كورونا الإيراني المسمى "كو إيران بركت" في 21 ابريل.

ويجري تسجيل المتطوعين لاختبار اللقاح للفئة العمرية من 18 إلى 75 عاما عن طريق الاتصال بنظام 4030 أو من خلال برنامج تطبيق "iGap".

وستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الثالثة من الاختبار البشري لـ 20 ألف شخص في 6 مدن هي طهران وبوشهر وشيراز وكرج ومشهد وأصفهان.

ووفقا للخطط الموضوعة، فإن الفترة من 21 ابريل الى 21 يونيو هي الفترة التي سيتم فيها اختبار المرحلة الثالثة من الدراسة البشرية لهذا اللقاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1913849
https://ar.mehrnews.com/news/1913849/

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