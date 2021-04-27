إيران ستردّ على أي عمل إسرائيلي شرير بالمستوى نفسه أو أقوى منه/تسجيل 496 حالة وفاة جدیدة بکورونا

قائد حرس الثورة: إيران ستردّ على أي عمل إسرائيلي شرير بالمستوى نفسه أو أقوى منه

أكد قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي تعليقاً على الأحداث التي وقعت داخل الأراضي المحتلة في الأيام الأخيرة، أن "الجمهورية الإسلامية سترد على أي عمل شرير بالمستوى نفسه أو أقوى منه".

في برقية؛ إيران تعزي جمهورية اندونيسيا بضحايا غرق غواصة أثناء تدريب عسكري

أعرب وزير دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في برقية إلى نظيره الإندونيسي، يوم الاثنين عن تعازيه بمصرع مجموعة من الجنود الإندونيسيين خلال حادثة غرق غواصة.

واعظي يؤكد على توسيع التعاون مع دول الجوار في جميع المجالات

صرح مدير مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية "محمود واعظي" بان تطوير العلاقات مع دول الجوار تحظى بمكانة مهمة جدا في السياسة الخارجية لجميع الدول، مؤكدا ان تركيا كانت دائما ولا تزال جارة مهمة لإيران.

حسب تصنيف التايمز للجامعات العالمية؛ 27 جامعة إيرانية ضمن أفضل ألف جامعة نشطة بالعالم

نشر نظام تصنيف التايمز الدولي لعام الــ 2021 لتأثير الجامعات وأدرج في هذا التصنيف 27 جامعة إيرانية ضمن قائمة ألف و 115 جامعة نشطة على الصعيد العالمي

وزير الصحة الإيراني: إيران أفضل دولة في المنطقة في مجال إنتاج لقاح كوفيد – 19

أكد وزير الصحة "سعيد نمكي" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد افضل بلد في المنطقة بانتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا الى استخدام أكثر الأساليب العلمية للتعامل مع هذا الوباء رغم كل الضغوط والحظر.

رئيسي: رفع جميع العقوبات والتحقق منها مطلب وطني/ نعزي العراق حكومة وشعبا لحادث المستشفى

أكد رئيس السلطة القضائية، أن "رفع جميع العقوبات والتحقق منها مطلب وطني"، فيما أعرب عن تعازيه للعراق حكومة وشعبا وعائلات ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في أحد المستشفيات العراقية.

خطیب زادة: إيران متمسكة بموقفها لتسوية الخلافات مع السعودية عبر الحوار إذا كانت الأخيرة مستعدة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الجمهورية الإسلامية متمسكة بموقفها لتسوية الخلافات مع المملكة العربية السعودية عبر الحوار إذا كانت الأخيرة مستعدة، فيما نوه أن "التحركات الإسرائيلية ضد طهران لن تبقى دون رد ولن نسمح لها بزعزعة أمن المنطقة".

وزارة الصحة: تسجيل 496 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 496 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 70 الفا و 70 شخصا.

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