إيران تعزي جمهورية اندونيسيا بضحايا غرق غواصة أثناء تدريب عسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي اعرب في برقية الى وزير الدفاع الإندونيسي الجنرال برابوبو سوبيانتو، عن تعازيه بوفاة مجموعة من العسكريين الإندونيسيين عقب غرق غواصة ، ودعا البارئ ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رسميا غرق الغواصة الإندونيسية المفقودة، ومصرع بحارتها الـ53، حيث تأكد امس الأحد العثور على حطام الغواصة التي فُقدت الأربعاء الماضي.

والغواصة "كري نانغالا 402" (KRI Nanggala 402)‏، وهي ألمانية الصنع تمّ صنعها قبل نحو 40 عاما، وفُقد أثرها خلال تدريبات.

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