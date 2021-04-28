قائد الثورة يشكر نصر الله وهنية على تعاطفهما برحيل حجازي/تسجيل 462 وفاة بكورونا

في رسالتين منفصلتين للسيد نصرالله وهنية: قائد الثورة يشكر السيد نصرالله وهنية على تعاطفهما برحيل اللواء حجازي/نحن في خندق واحد مع الفلسطينيين

قال آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اننا نقف الى جانب الإخوة المجاهدين الفلسطينيين، ونعتبر انفسنا اننا في خندق واحد معهم.

في فيينا؛ عراقجي: هناك تفاصيل صعبة للغاية نحتاج إلى الاتفاق عليها كلمة بكلمة

قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اننا ما زلنا نواجه تحديات أكبر لم نجد حلولاً لها واضاف ان مجموعتي العمل النووية ورفع الحظر في فيينا دخلتا مرحلة الكتابة.

شركة "ماهان" الايرانية تعلن وقف كافة الرحلات الجوية مع الهند

أعلنت شركة خطوط ماهان الجوية الايرانية عن تعليق كافة الرحلات مع الهند اثر تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور في هذا البلد.

المتحدث باسم السلطة القضائية: ننفي مزاعم بوجود تعمد في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي بان كل التحقيقات تشير الى عدم وجود تعمد في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية مطلع العام 2020 ، نافيا مزاعم بوجود تعمد في هذا الصدد.

ظريف: دول الجوار تشكل أولوية لإيران/ نرحب بدور العراق المحوري في المنطقة

رحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بدور العراق المحوري، مؤكدا ان العلاقات مع دول الجوار تمثل الاولوية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية .

في برقية تهنئة؛ الرئيس روحاني يهنئ جنوب أفريقيا حكومة وشعبا باليوم الوطني

هنأ رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الثلاثاء في برقية تهنئة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني لهذا البلد.

الصحة الايرانية؛ تسجيل 462 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 462 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 70 الفا و 532 شخصا.

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