الرئيس روحاني يهنئ جنوب أفريقيا حكومة وشعبا باليوم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس روحاني في رسالة التهنئة عن أمله في أن يتغلب ایران وجنوب افريقيا على جائحة كورونا في ضوء التعاون المشترك وان تتوسع وتتعمق العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتحتفل جمهورية جنوب أفريقيا في الـ 27 من نيسان باليوم الوطني للذكرى الـ 24 لـ "يوم الحرية" حيث جرت أول انتخابات في البلاد عام 1994 بعد سقوط نظام الفصل العنصري عام 1990 وجاءت بالمناضل التاريخي نيلسون مانديلا رئيساً للبلاد بعد أن أمضى 27 عاماً في السجن بسبب معارضته للنظام العنصري .

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