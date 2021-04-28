الشهيد سليماني كان يعد الميدان والدبلوماسية ركنين للمصالح الوطنية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أشاد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران في الشؤون الدولية أمير حسين عبداللهيان بالشهيد الفريق قاسم سليماني ووصفه بأنه كان يعد الميدان والدبلوماسية ركنين لتحقيق المصالح الوطنية.

وورد في تغريدة كتبها حسين امير عبداللهيان على حسابه الشخصي في موقع تويتر: في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي والمفاوضات الدولية المهمة الأخرى كانت الانجازات الميدانية التي تحققها الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعما كبيرا للدبلوماسية. وأضاف: إن الشهيد سليماني لم يدفع أي ثمن من الشعب مطلقا بل كان يعد الميدان والدبلوماسية ركنين للحفاظ على مصالح الشعب والأمن الوطني.



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