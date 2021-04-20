العميد قاآني: جبهة المقاومة تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أميركا والاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال مراسم تشييع نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي، أكد قاآني على أن طريق الشهيد حجازي في المقاومة لا يزال مستمرا.

وأشاد قاآني بشخصية الشهيد حجازي، وأكد أنه صاحب دور بارز في نشر الطريق الذي رسمه الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وأشار الى دوره في تربية جيل من المقاومين والتعبويين الذين كانوا السند الأساس للثورة الاسلامية، وتمكن من ايصال هذا الفكر إلى العالمية.

كما تطرق إلى السمات الشخصية للشهيد حجازي، وقال: ان الشهيد حجازي كان من الأشخاص المميزين الذين تعلموا درس التضحية والجهاد في ساحات العلم والجهاد مع رفاقه.

ونوه الى أنه قبل الثورة كان الشهيد حجازي من أبرز المقاتلين المناضلين ضد نظام الطاغوت وكان حاضرا في مختلف المجالات خلال الثورة ومرحلة الدفاع المقدس، مضيفا: تولى قوات التعبئة لفترة مدتها 10 سنوان وفي تدريب قوى المقاومة تجاوز حدود البلاد وجعل هذا المجال دولياً.

ونوه العميد قاآاني الى ان جبهات المقاومة اليوم في إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن واليمن وأبناء المقاومة يخطون كل يوم خطوة كبيرة في مواجهة الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وستواصل القيام بذلك حتى تصل الى حكومة عالمية.

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