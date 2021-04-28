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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٥٨ م

العدل الأمريكية تصدر أحكاما بحق 400 متهم تورطوا في اقتحام الكونغرس

العدل الأمريكية تصدر أحكاما بحق 400 متهم تورطوا في اقتحام الكونغرس

قالت شبكة CNN إن وزارة العدل الأمريكية أصدرت أحكاما بحق 400 متهم تورطوا في أحداث اقتحام الكونغرس.

وأضافت الشبكة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زال يبحث عن مئات المتهمين ممن لم يتمكن من التعرف على هوياتهم.

ونقلت عن مسؤولين حكوميين أنهم يعتقدون أن التحقيق بأحداث الكونغرس سيكون أكبر تحقيق فيدرالي منذ أحداث 11 سبتمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1913993
https://ar.mehrnews.com/news/1913993/

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