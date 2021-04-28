العدل الأمريكية تصدر أحكاما بحق 400 متهم تورطوا في اقتحام الكونغرس

وأضافت الشبكة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زال يبحث عن مئات المتهمين ممن لم يتمكن من التعرف على هوياتهم.

ونقلت عن مسؤولين حكوميين أنهم يعتقدون أن التحقيق بأحداث الكونغرس سيكون أكبر تحقيق فيدرالي منذ أحداث 11 سبتمبر.

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