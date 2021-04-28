اقتحامات لمستوطنين مطرفين في مسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأوقاف الإسلامية صرحت بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما أن شرطة الكيان المحتل تقوم بمراقبة تحركات المستوطنين بشكل مريب، ينذر بمخطط تهويدي يسمح لتنظيم هذه الاقتحامات بشكل مختلف كلياً لما سبق من الاقتحامات التي بدأت منذ العام 2003 ولغاية اليوم.

ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد، على شكل مجموعات، يرافقها عناصر شرطة الكيان المحتل.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، حذرت مرارا من استمرار الاقتحامات ودعت إلى وقفها.

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