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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٠١ م

اقتحامات لمستوطنين مطرفين في مسجد الأقصى المبارك

اقتحامات لمستوطنين مطرفين في مسجد الأقصى المبارك

اقتحم 153 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأوقاف الإسلامية صرحت بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما أن شرطة الكيان المحتل تقوم بمراقبة تحركات المستوطنين بشكل مريب، ينذر بمخطط تهويدي يسمح لتنظيم هذه الاقتحامات بشكل مختلف كلياً لما سبق من الاقتحامات التي بدأت منذ العام 2003 ولغاية اليوم.

ومنذ عام 2003 يقتحم المستوطنون المسجد، على شكل مجموعات، يرافقها عناصر شرطة الكيان المحتل.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، حذرت مرارا من استمرار الاقتحامات ودعت إلى وقفها.

/انتهى/

رمز الخبر 1913995
https://ar.mehrnews.com/news/1913995/

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