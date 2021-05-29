اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة والقدس / وصول وفد مصري إلى غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتواصل سلسلة الأعمال العدائية التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

و واصل الصهاينة أعمالهم العدائية وهاجموا المناطق المختلفة من القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الصهاينة اعتقلوا 70 فلسطينيا خلال اعتداءاتهم.

وفي أنباء أخرى، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للقاء قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ومن المقرر أن يبحث الوفد مع القادة الفلسطينيين وقف إطلاق النار الأخير في غزة.

كما انه استشهد فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى "زكريا حمايل" خلال الهجوم الصهيوني على الضفة الغربية واصيب 23 فلسطينيا بجروح خطيرة خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة الغربية في الليلة الماضية.

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