بناء 50 الف وحدة سكنية خلال العامين القادمين في مختلف محافظات البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت اليوم الاربعاء وبحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لبناء 50 الف وحدة سكنية من قبل مقر الامام الحسن المجتبى (ع) بمشاركة قوات التعبئة في غضون عامين.

وحضر مراسم التوقيع، رئيس منظمة التعبئة العميد غلا رضا سليماني، رئيس مؤسسة المستضعفين برويز فتاح، رئيس لجنة تنفيذ أمر الامام الخيمني (رض) محمد مخبر، ورئيس لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثة مرتضى بختياري.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام منظمة التعبئة ببناء 50 الف وحدة سكنية للأسر الفقيرة تحت رعاية لجنة الإمام الخميني (رض) للإغاثة في غضون عامين.

واشار اللواء سلامي الى أنه بحسب تأكيدات قائد الثورة فان علينا ايلاء الاهتمام بالفئات ذات الدخل المحدود ودعمهم من مختلف الجوانب، وقال: حاولنا توفير ظروف معيشية كريمة لهم حتى يتمتعوا بامكانيات جيدة نسبيا.

واعرب القائد العام للحرس الثوري عن شكره لتنفيذ المشروع الخيري "الاغاثة المؤمنة" في العام الماضي، مضيفا: نحن جادون في بناء هذه الـ 50 ألف وحدة سكنية، وأدعو جميع قادة الحرس الثوري إلى توظيف امكانياتهم في هذا المشروع حتى تكون هذه الوحدات السكنية جاهزة ان شاء الله ويتم تسليمها للمحتاجين خلال الـ 24 شهرا القادمة.

وأضاف اللوءا سلامي: هذه الوحدات السكنية ستبنى في جميع المحافظات وستكون نقطة الانطلاق لاسكان هذه العوائل الفقيرة.

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