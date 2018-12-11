تسليم 2000 وحدة سكنية للمتضررين بزلزال كرمانشاه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمكتب مؤسسة الامام الخميني (ع) للإغاثة بمحافظة كرمانشاه "حسين خدرويسي" صرح أن 1950 قرية في 9 مدن تضررت إثر الزلزال الذي وقع بمحافظة كرمانشاه وأصيبت 2400 وحدة سكنية بأضرار فادحة، حيث تم تخصيص 12 مليار تومان للمناطق المذكورة من أجل إعادة اعمار 3000 وحدة سكنية.

وتابع أنه تم إنشاء وتشغيل مشروع لبناء 2500 وحدة سكنية للمغاثين عند زيارة رئيس مؤسسة الامام الخميني (ع) للإغاثة للمناطق المنكوبة في كرمانشاه، مشيرا إلى تخصيص 35 مليار تومان لإكمال الوحدات السكنية.

وأشار الاخير سيتم تسليم 2000 وحدة سكنية في المناطق الريفية حتى نهاية العام الايراني الجاري (نهاية الشتاء)، قائلا أن هذه الوحدات تقضي مراحلها النهائية./انتهى/