  1. الإجتماعي
١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٦:٢٣

تسليم 2000 وحدة سكنية للمتضررين بزلزال كرمانشاه

تسليم 2000 وحدة سكنية للمتضررين بزلزال كرمانشاه

أعلن المدير العام لمكتب مؤسسة الامام الخميني (ع) للإغاثة بمحافظة كرمانشاه عن تسليم 2000 وحدة سكنية للمتضررين بالزلزال حتى نهاية الأشهر الثلاثة القادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمكتب مؤسسة الامام الخميني (ع) للإغاثة بمحافظة كرمانشاه "حسين خدرويسي" صرح أن 1950 قرية في 9 مدن تضررت إثر الزلزال الذي وقع بمحافظة كرمانشاه وأصيبت 2400 وحدة سكنية بأضرار فادحة، حيث تم تخصيص 12 مليار تومان للمناطق المذكورة من أجل إعادة اعمار 3000 وحدة سكنية.

وتابع أنه تم إنشاء وتشغيل مشروع لبناء 2500 وحدة سكنية للمغاثين عند زيارة رئيس مؤسسة الامام الخميني (ع) للإغاثة للمناطق المنكوبة في كرمانشاه، مشيرا إلى تخصيص 35 مليار تومان لإكمال الوحدات السكنية.

وأشار الاخير سيتم تسليم 2000 وحدة سكنية في المناطق الريفية حتى نهاية العام الايراني الجاري (نهاية الشتاء)، قائلا أن هذه الوحدات تقضي مراحلها النهائية./انتهى/

رمز الخبر 1890377

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 9 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي