التعبئة الشعبية كسرت الحظر وتقدمت في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء سلامي قال على هامش زيارة معرض مؤسسة التعاون للتعبئة الشعبية "البسيج": "الحمد الله، المعرض الذي شاهدناه اليوم مقارنة بمعرض الفترة السابقة يظهر تحقيق خطوات كبيرة وإنجازات قيمة في مجالات التكنولوجيا، وتدوين الكتب المدرسية للطلاب، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالا ، والسياحة، وانظمة النقل والمواصلات".

وتابع القائد العام للحرس الثوري الايراني ان كل هذا يدل على ان التعبئة الشعبية قد تكمنت من رسم خارطة طريق ونجحت في اتخاذ خطوات جيدة للغاية في مجال الثقافة ووسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والعلوم ، وكذلك استقطاب شباب متميزين واذكياء وموهوبين .

واكد اللواء سلامي على اهمية السير في هذه الطرق، مشيراً إلى أن نقطة البداية لاي طريق مهمة، ولا يمكن قطع اي طريق طويل من دون اتخاذ الخطوات الاولى مشدداً على ان هذه الطرق ليس لها نقطة توقف.

واردف اللواء سلامي ان هدف التعبئة الشعبية في هذا الصعيد هو البرهنة بان الحظر المفروض على ايران لايعيق تقدم البلاد./انتهى/