ظريف ينتقد ازدواجية السياسة الفرنسية حيال البرنامج الصاروخي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء في الاشارة الى الاختبار الصاروخي الفرنسي في الوقت تسعى فيه فرنسا مع دول اخرى لفرض قيود على البرنامج الصاروخي الايراني : يبدو ان سياسة المعايير المزدوجة ممكنة !.

وارفق وزير الخارجية الايراني تعليقه،وفقا لارنا،بمقطع فيديو لاختبار الصاروخ الاستراتيجي "M2-51" من قبل فرنسا.

وياتي هذا الاختبار الصاروخي الفرنسي في حين تعد فرنسا احد الاطراف التي تدعي بان البرنامج الصاروخي والانشطة الاقليمية لايران يجب التفاوض حولها وتقييدها.

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