تصريحات قائد الثورة الاسلامية هي كلمة الفصل لي ولزملائي في الخارجية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، محمد جواد ظريف ، على صفحته على إنستغرام مساء (الأحد) بعد تصريحات قائد الثورة الاسلامية: اليوم ان التصريحات السديدة لقائد الثورة الاسلامية وكالعادة كانت بالنسبة لي ولزملائي بمثابة كلمة الفصل .

واضاف ظريف : بصفتي معني وباحث في العلاقات الخارجية ، كنت أؤمن دائمًا أنه من أجل اتساق هذه الحدود والحياض الإلهية ، يجب أن تكون السياسة الخارجية موضوعًا للوئام والتماسك الوطنيين وأن تتم إدارتها وتوجيهها من أعلى مستوى ، وبالتالي اتباع وجهات النظر وقرارات القيادة ضرورة لا يمكن إنكارها للسياسة الخارجية.

وقال : أنا آسف جدًا لأن بعض آرائي الشخصية، التي اطلقتها من أجل النقل الصادق للتجارب فحسب وبدون أي نية للنشر ، تم نشرها سراً واستغلالها بشكل انتقائي واستخدامها كمصدر للعداء من قبل من يريدون السوء للبلاد والشعب والثورة.

وختم ظريف قوله: آمل بعون الله أن أتمكن أنا وزملائي من العمل الى جانب المسؤولين الآخرين في التنفيذ المثالي لتصريحات قائد الثورة الاسلامية من أجل تقدم إيران العزيزة .

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