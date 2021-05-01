موسكو تفرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الروسية أنها تحظر سفر ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، رداً على تبني المجلس الأوروبي في 2 و22 من مارس الماضي إجراءات تقييدية بحق ست مواطنين روس.

وضمت القائمة السوداء الروسية الجديدة رئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ماريا ساسولي" ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية "فيرا يوروفا" إضافة إلى عدد من المسئولين في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الخارجية الروسية أن مواصلة الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة الإجراءات التقييدية غير الشرعية أحادية الجانب بحق المؤسسات والمواطنين الروس تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، محملة وسائل الإعلام الغربية المسؤولية عن تأجيج هستيريا معادية لروسيا.

واتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي بتجاهل أو رفض أي اقتراحات روسية رامية إلى تسوية المشاكل العالقة من خلال حوار مهني.

/انتهى/