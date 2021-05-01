بدء المعرض الافتراضي للقرآن الكريم في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه یقام المعرض الدولي للقرآن منذ سنوات طویلة خلال شهر رمضان في ايران وانطلق المعرض هذا العام أیضاً رغم تفشي فيروس كورونا في الفضاء الإفتراضي.

وانطلق المعرض تحت شعار " القرآن كتاب النمو والتنمية" لمدة 10 أيام من 1 إلى 10 مايو( 18 إلى 27 شهر رمضان المبارك) في الفضاء الإفتراضي.

ویتضمن هذا المعرض الافتراضي قسما لمبیعات الکتب حيث يمكن عرض وبيع جميع الكتب المتعلقة بالدين والدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران 1980-1988)،التي تم نشرها من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

وسيشهد قسم المحتوى الأنشطة الإبداعية لمختلف المؤسسات والمراكز الثقافية على المستوى الوطني.

ويقام في هذا المعرض 30 ندوة متخصصة في مختلف مجالات الثقافة القرآنية عبر الفضاء الإفتراضي، منها 10 ندوات على المستوى الدولي بحضور ضيوف بارزين من الثقافة القرآنية والإسلامية من 10 دول.

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