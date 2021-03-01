إقامة مسابقات القرأن الكريم في الفضاء الإفتراضي في الشهر الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الأوقاف حجة الإسلام "سيد مهدي خاموشي" قال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان اقامة المسابقات في ظل تفشي كورونا تعتبر رسالة للعالم مفادها أن الإسلام والقرآن حي وان المجتمع الإسلامي على طريق الازدهار والتطور.

واكد بعد تفشي فيروس كورونا أصبحت إيران الدولة الوحيدة التي تنظم هذه المسابقة في الفضاء الافتراضي.

وذكر رئيس منظمة الأوقاف، أن جميع الدول المشاركة في المسابقة الدولية للقرآن الكريم أوقفت المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا وتابع: بالتزامن مع هذه الفترة من المسابقات ستقام الفترة الثانية من مسابقات الخط لكتابة القرآن الكريم.

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