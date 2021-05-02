الإفراج عن 4 جواسيس أمريكيين / امريكا ستحرر 7 مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ايران اعلنت ان لندن ستحرر في المقابل 400 مليون جنيه إسترليني وان واشنطن ستسدد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديهما.

واكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المفاوضات الأمنية المماثلة جرت بين الجانبين الإيراني والبريطاني.

وصرحت الجمهورية الاسلامية الايرانية ان واشنطن ستسدد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها إلى طهران.

واشارت الجمهورية الاسلامية ان واشنطن ستفرج عن 4 إيرانيين معتقلين لديها، فيما ستقوم ايران بالافراج عن 4 جواسيس امريكيين.

وقالت ايران ان إدارة بايدن كانت تريد تفادي دفع أي مبالغ من الأموال الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات، مشيرة الى ان إدارة بايدن لم تفلح في ذلك والجانب الإيراني أصر على ضرورة تحرير جزء من الأموال الإيرانية.

/انتهى/