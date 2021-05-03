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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:١٦ م

انسحاب القوات العسكرية الطاجيكية والقرغيزية من حدودهما المشتركة

انسحاب القوات العسكرية الطاجيكية والقرغيزية من حدودهما المشتركة

أنهت طاجيكستان وقرغيزستان، سحب قواتهما العسكرية من حدودهما المشتركة، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بينهما خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت لجنة الأمن القومي القرغيزية، اليوم الاثنين إن "الطرفين (قرغيزستان وطاجيكستان) أكملا انسحاب القوات والآليات (العسكرية) من خط الحدود بين الدولتين إلى عمق أراضيهما".

وبحسب إدارة الحدود القرغيزية فإن عمل اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع في البلدين، مستمر في تفتيش الأراضي، التي كانت موجودة فيها في السابق وحدات ومعدات عسكرية"، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود مستقر ولم يتم تسجيل أي حوادث لإطلاق نار بين الجانبين خلال الليلة الماضية.

وتطور توتر على الحدود بين البلدين الأسبوع الماضي إلى اشتباكات مسلحة خلفت عشرات القتلى والجرحى.

/انتهى/

رمز الخبر 1914112
https://ar.mehrnews.com/news/1914112/

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