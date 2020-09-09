الرئيس روحاني يهنّئ طاجيكستان وكورية الشمالية بيوم استقلالهما

وافادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني هنّأ طاجيكستان حكومة وشعباً بمناسبة حلول الذكرى الـ 29 لاستقلالها، مؤكدا ان العلاقات الأخوية بین البلدین شهدت في إطار المصالح المشتركة والعلاقات المدنية والثقافية القديمة منحى تصاعديا، حيث تهتم جمهورية إيران الإسلامية دائماً بتوسيع وتقوية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

واعرب الرئيس الايراني عن امله في تنمية واستمرار العلاقات الثنائية نحو خدمة المصالح المشتركة وترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي، وفي ظل الاواصر والمشتركات الشاملة بين الشعبين، متمنّيا لنظيره الطاجيكي موفور الصحة والنجاح وللشعب الطاجيكي "الصديق والشقيق" الرفعة والازدهار.

وفي نفس السياق هنّأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" كوريا الشمالية حكومةً وشعباً بمناسبة يوم استقلالها، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين تطورا واسعا في شتى المجالات.

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