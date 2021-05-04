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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٥٦ ص

"آرش" مسيّرة الشبح الضاربة.. إحدى المنجزات الدفاعية الرائدة للصناعات الدفاعية الايرانية

"آرش" مسيّرة الشبح الضاربة.. إحدى المنجزات الدفاعية الرائدة للصناعات الدفاعية الايرانية

مسيّرة "آرش" الشبح الايرانية تعدّ من بين المسيّرات الاكثر تقدما على صعيدي التقنية والمدى وتستطيع مهاجمة أهداف الاعداء برا وبحرا مع إمكانية التستر عن أعين الرادارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تعد هذه المسيرة، التي دخلت ساحة الخدمة حالياً، إحدى المنجزات الدفاعية الرائدة للصناعات الدفاعية الايرانية والتي صنعت على يد المختصين الشبان في البلاد.

وتستطيع هذه المسيرة الاختفاء عن أعين الرصد ومهاجمة رادارات وسفن الاعداء بكفاءة وقد تم اختبارها بنجاح ودخلت الخدمة في الآونة الاخيرة لتنضم الى قائمة المعدات المتفوقة الضاربة في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويتم إطلاق هذه المسيّرة الفريدة التصميم والتقنية من منصة اطلاق متحركة بسهولة دون الحاجة الى أي مدرج.

/انتهى/

رمز الخبر 1914135
https://ar.mehrnews.com/news/1914135/

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