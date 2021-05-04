اليوم ينتهي تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحسب تقرير لموقع يديعوت احرنوت، فإن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لنتنياهو، في حين أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد ورئيس حزب "يمينا" ونفتالي بينيت، ينتظران انتهاء المهلة القانونية لمعرفة قرار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي ربما يحدد غدًا الأربعاء موقفه إما بتكليف أحدهما لتشكيل الحكومة، أو نقل التكليف للهيئة العامة للكنيست لاختيار شخصية لنفس المهمة.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة فإن رئيس الكيان يعيد التكليف إلى الكنيست، الذي عليه إما التوصية المكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائبا على الأقل أو الدعوة لانتخابات جديدة.

في المقابل لم تتمكن أحزاب المعارضة من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة بديلة ويرجح أن تتكثف جهود المعارضة لتشكيل حكومة، حال نقل التكليف إلى لبيد، كما هو مرجح يوم الأربعاء.

ومن جهة أخرى لم يحسم رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت موقفه بدعم نتنياهو أو أن يكون جزءا من حكومة بديلة، يتناوب على رئاستها مع لابيد.

وكان ريفلين قد كلف نتنياهو الشهر المنصرم، بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما، تنتهي مساء اليوم الثلاثاء، دون وجود أي مؤشرات على نجاحه في هذه المهمة.

/انتهى/