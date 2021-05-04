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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١:٢٢ م

جهانبور:

استيراد اكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وحقن نحو مليون ونصف منها

استيراد اكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وحقن نحو مليون ونصف منها

أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية، كيانوش جهانبور، ان اكثر من 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت البلاد لحد الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال جهانبور في تصريح اليوم الثلاثاء: حتى الآن تم استيراد أكثر من 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، حيث تم حقن مليون و250 ألف جرعة منها في جميع أنحاء البلاد.

واضاف المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء: ان نصف عدد الاشخاص الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 80 عاما تم تطعيمهم ضد كورونا لحد الآن.

وتابع قائلا: توجد في البلاد 4 شركات مرشحة لإنتاج لقاح سبوتنيك، حيث تم تعريف 3 شركات الى روسيا.

ومضى قائلا: في غضون الشهرين المقبلين، سيدخل أول منتج محلي من لقاح سبوتنيك في حملة التطعيم العامة ضد كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1914139
https://ar.mehrnews.com/news/1914139/

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