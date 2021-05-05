يوم القدس مبادرة لإحياء القضية الفلسطينية/تسجيل 344 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

عبداللهيان: يوم القدس مبادرة لإحياء القضية الفلسطينية/ الصهاينة في طريق مغلق

صرح مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية "حسین امیرعبداللهیان" أن يوم القدس العالمي هو مبادرة من الإمام الخميني "رض" لإحياء القضية الفلسطينية مؤكداً موقف طهران الداعم للشعب الفلسطيني بكل قوة وحزم لافتاً إلى أن الصهاينة باتوا في طريق مغلق

الشهيد الحاج سليماني أشعل نبراس الحرية في العالم/ القدس قضية الثورة الإسلامية

أكد رئيس منظمة الإعلام الإسلامي في إيران حجة الإسلام الشيخ محمد قمي ان الفريق الشهيد قاسم سليماني أشعل نبراس الحرية في العالم وهي تزداد حرارة يوما بعد يوم لان طريق الحرية ومقارعة الظالمين لازال مستمرا.

جهانبور: استيراد اكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وحقن نحو مليون ونصف منها

أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية، كيانوش جهانبور، ان اكثر من 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت البلاد لحد الآن.

"آرش" مسيّرة الشبح الضاربة.. إحدى المنجزات الدفاعية الرائدة للصناعات الدفاعية الايرانية

مسيّرة "آرش" الشبح الايرانية تعدّ من بين المسيّرات الاكثر تقدما على صعيدي التقنية والمدى وتستطيع مهاجمة أهداف الاعداء برا وبحرا مع إمكانية التستر عن أعين الرادارات.

استشهاد احد عناصر حرس الحدود الايراني في محافظة كردستان غربي البلاد

اعلن قائد فوج قوات الحدود في محافظة كردستان العميد "عليرضا مرزباني" عن استشهاد احد عناصر فوج حرس الحدود في منطقة " مريوان" الحدودية التابعة لمحافظة كردستان الايرانية خلال اشتباك مع اشرار مسلحين.

وزارة الخارجية الايرانية: السلطات المختصة تحقق في قضية وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن السلطات المختصة تحقق في قضية وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في طهران، وستعلن نتائج التحقيق في وقت لاحق.

وزارة الصحة: تسجيل 344 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

علنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني، أنه بوفاة 344 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 73 الفا و 219 شخصا.

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