إيران ستكون قريبا واحدة من أفضل الدول المنتجة للقاحات كورونا في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف سعيد نمكي اليوم الثلاثاء، في مراسم بدء المرحلة التجريبية السريرية للقاح فيروس كورونا الإيراني " فخرا"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون من أهم وأفضل مصنعي اللقاحات في العالم في الربيع المقبل، موضحا انه وبسبب مراعاة الفئات المعرضة للخطر، قمنا باستيراد اللقاح من أماكن آمنة في العالم.

واشار وزير الصحة الى التوجيهات والدعم في إيران و الوضع في الولايات المتحدة من حيث تفشي كورونا وعدد الوفيات، وقال أن عدد الوفيات في إيران وفي ذروة الحظر، قليلة مقارنة بامريكا التي لم تتمكن بعد من حل مشاكلها ، مشيرا الى ان أحد أسباب نجاح إيران هو النظر إلى قدراتها الداخلية.

واشار وزير الصحة الى استيراد 410 الاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي حتى الآن، وأيضا استيراد 250 الف من لقاح سينوفارم الصيني و 125 الف جرعة من لقاح شركة بهارات الهندية ، وقال ان 375 الف جرعة أخرى من هذا اللقاح ستصل الى البلاد قريبا، وسيكون لدينا في المجموع 500 الف جرعة من اللقاح الهندي ، كما اشار الى استيراد 100 الف لقاح كوبي، وقال ان مجموع ماتم استيراده بلغ حوالي مليون و260 الف جرعة من لقاح كورونا.

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