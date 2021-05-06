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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٢١ م

ندوة افتراضية في بيروت حول القدس ومواجهة حملات الأسرلة والتهويد

ندوة افتراضية في بيروت حول القدس ومواجهة حملات الأسرلة والتهويد

نظمت المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان ندوة افتراضية بعنوان "القدس في مواجهة حملات الأسرلة والتهويد".

و افادت وکالة مهر للانباء بان نظمت الندوة الافتراضية، بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني (قدس سره)، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

وشارك في الندوة:

* د. عباس خامه يار - المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان

* الشيخ عكرمة صبري – خطيب المسجد الأقصى - فلسطين

* المطران عطا الله حنا - رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في مدينة القدس المحتلة - فلسطين

* د. حسين امير عبد اللهيان - المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في الشؤون الدولية - إيران

* الشيخ ماهر حمود - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة - لبنان

* أ. منير شفيق – مفكر وكاتب - فلسطين

* أ. أسامة حمدان - قيادي في حركة حماس - فلسطين

* الشيخ د. خالد الملا – رئيس جماعة علماء العراق - العراق

* الأب منويل مسلم – عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات في فلسطين - فلسطين

* د. محمود قماطي – وزير سابق - لبنان

* البروفيسور كميل حبيب – عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية - لبنان

* د. ياسين حمود - مدير عام مؤسسة القدس الدولية - لبنان

* الشيخ د. خليل الشاوي الحلبي – أستاذ في جامعة حلب - سوريا

* وقامت الإعلامية سوزان الخليل بادارة الحوار أثناء انعقاد الندوة

ندوة افتراضية في بيروت حول القدس ومواجهة حملات الأسرلة والتهويد

رمز الخبر 1914184
https://ar.mehrnews.com/news/1914184/

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