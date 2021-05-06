ندوة افتراضية في بيروت حول القدس ومواجهة حملات الأسرلة والتهويد

و افادت وکالة مهر للانباء بان نظمت الندوة الافتراضية، بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني (قدس سره)، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.
وشارك في الندوة:
* د. عباس خامه يار - المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان
* الشيخ عكرمة صبري – خطيب المسجد الأقصى - فلسطين
* المطران عطا الله حنا - رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في مدينة القدس المحتلة - فلسطين
* د. حسين امير عبد اللهيان - المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في الشؤون الدولية - إيران
* الشيخ ماهر حمود - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة - لبنان
* أ. منير شفيق – مفكر وكاتب - فلسطين
* أ. أسامة حمدان - قيادي في حركة حماس - فلسطين
* الشيخ د. خالد الملا – رئيس جماعة علماء العراق - العراق
* الأب منويل مسلم – عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات في فلسطين - فلسطين
* د. محمود قماطي – وزير سابق - لبنان
* البروفيسور كميل حبيب – عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية - لبنان
* د. ياسين حمود - مدير عام مؤسسة القدس الدولية - لبنان
* الشيخ د. خليل الشاوي الحلبي – أستاذ في جامعة حلب - سوريا
* وقامت الإعلامية سوزان الخليل بادارة الحوار أثناء انعقاد الندوة
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