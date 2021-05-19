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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٢:٠٠ م

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال والفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال والفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، وذلك مع دخول التصعيد العسكري بين الجانبين أسبوعه الثاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الصراع الحالي بين غزة و"إسرائيل" هو الأسوأ، والأولوية الآن هي إيقاف العنف على الفور وإيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابع بوريل: "تصاعد العنف أدى إلى استهداف المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء وهذا غير مقبول".

وأكد بوريل أنه : "من المهم إيقاف ترحيل العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح"، منوها "الوضع يتطلب حلا سياسيا لأنه الحل الأوحد للسلام".

/انتهى/

رمز الخبر 1914596
https://ar.mehrnews.com/news/1914596/

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