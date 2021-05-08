إسرائيل ليست دولة إنها معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني/تسجيل 335حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: إسرائيل ليست دولة إنها معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى

أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، أن "إسرائيل ليست دولة، لكنها معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى"، مشددا ان "النضال ضد هذا النظام الوحشي هو محاربة الظلم ومحاربة الإرهاب بعينه وهو واجب عام".

في يوم القدس العالمي؛ آیت‌ الله خاتمي: تيار المقاومة تمكن من اختراق القلعة المهترئة للكيان

اكد آية الله سيد أحمد خاتمي في مراسم إحياء ذكرى يوم القدس في مدينة شيراز: إن تيارين نشئا في فلسطين، أحدهما داعم للمفاوضات والآخر يتبنى المقاومة ، فقط تيار المقاومة هو الذي حافظ على كرامة الشعب الفلسطيني.

جهانغيري: يوم القدس يوم مكافحة التطبيع ويوم النضال ضد النسيان

شدد النائب الأول للرئيس الايراني في تغريدة له على تويتر، يوم القدس هو يوم مكافحة "تطبيع" الاحتلال ويوم النضال ضد النسيان ويوم نقل تاريخ فلسطين إلى الأجيال الجديدة.

ربيعي: مازالنا نتابع سياسة السلام في المنطقة بايمان وجدية

أشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، إلى أنه في المنطقة تُسمع ردود باعثة على الامل اثر الرسائل السلمية المكررة التي وجهتها ايران، وقال: "نحن مازالنا نتابع سياسة السلام في المنطقة بايمان وجدية".

مندوب إيران في الأمم المتحدة: ضرورة ارغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية

أشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي الى ضرورة التزام الجميع وعدم التمييز في تنفيذ معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية وطالب بارغام الكيان الصهيوني على الانضمام لهذه المعاهدة.

الصحة الايرانية: 17076 إصابة و335 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 17076 إصابة و335 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من مليون و 485 ألف جرعة.

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