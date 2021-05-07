17076 إصابة و335 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 17076 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و627 ألفا و94 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2681 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و74 ألفا و89 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 5534 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل 335 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 74241 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 16 مليونا و789 ألفا و338 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

وحتى الآن تلقى 1،231،652 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 253،635 شخصًا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها 1،485،287 جرعة.

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