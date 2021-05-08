القبض على 3 ارهابيين اشقاء من قيادات داعش في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لخلية الإعلام الامني، انه "وخلال عملية استباقية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على ثلاثة اشقاء ارهابيين"، مبينا ان "الاول عمل امنيا لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعدا لأمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفة بادارة امور عوائل عصابات داعش من توزيع مايسمى الكفالات عليها".

واشار البيان الى ان "الارهابي الثاني عمل اداريا لما يسمى ديوان العسكر ومعاون الاداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفة بنقل المواد الغذائية الى العصابات الارهابية في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائلهم، فيما عمل الارهابي الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز".

واضاف ان "العملية جاءت استنادا لتوجيهات وزير الداخلية وباشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"، لافتا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الارهابيين الثلاثة".

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