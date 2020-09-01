اعتقال أمير تنظيم "داعش" في تركيا

وقال الوزير عبر "تويتر" إن المعتقل وجدت بحوزته "مخططات هامة"، موجها الشكر والتهنئة للأجهزة الأمنية على النجاح باعتقاله.

وأضاف صويلو "ضبطنا بحوزة أمير "داعش" المعتقل خططا هامة تتعلق بتهريب سياسيين ورجال دولة إلى سوريا وتنفيذ عمليات في تركيا لإلحاق الضرر باقتصادها".

وتابع وزير الداخلية التركي "خلية داعش التي أوقفتها الأجهزة الأمنية تلقت تعليماتها من سوريا والعراق".

وأعلنت الشرطة التركية، في وقت سابق، أنها اعتقلت 27 شخصا على صلة بتنظيم داعش الإرهابي وإنها تشتبه بأنهم كانوا يستعدون لشن هجوم محتمل في تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن ​فرق مكافحة الإرهاب​ التركية، في ولاية بالكسير، نفذت عمليات ​مداهمة​ شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الوكالة أن العمليات أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص تبين أن أحدهم كان مسؤولا في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ​الأنبار​ العراقية، ومسؤولين عسكريين آخرين.