داعش لازال يتلقى التمويل الدولي والاقليمي

وقال الركابي ان "تنظيم داعش لم ينته خطره في العراق وهو ينشط ضمن خلايا وفلول لكن لايسيطر على شبر واحد على ارض العراق".

واضاف الركابي، ان "داعش لايزال يتلقى دعم دولي واقليمي لضرب امن بلاد الرافدين ولولا هذا الدعم لما عاد مؤخرا نشاطه وهجماته في بعض المحافظات لافتا الى ان التنظيم هو اداة بيد دول متعددة منها الكبرى للعبث بامن العراق ودول اخرى وتشكل الامدادات والتمويل ابرز عوامل بقائه في المشهد الامني".

وكان العراق تعرض مؤخرا الى سلسلة هجمات شنها داعش ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا بينهم مدنيين.