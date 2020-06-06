  1. العربية
٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٤٢ ص

عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي:

داعش لازال يتلقى التمويل الدولي والاقليمي

داعش لازال يتلقى التمويل الدولي والاقليمي

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، بان تنظيم داعش لايزال يتلقى دعما دوليا واقليميا لضرب امن العراق.

وقال الركابي ان "تنظيم داعش لم ينته خطره في العراق وهو ينشط ضمن خلايا وفلول لكن لايسيطر على شبر واحد على ارض العراق".

واضاف الركابي، ان "داعش لايزال يتلقى دعم دولي واقليمي لضرب امن بلاد الرافدين ولولا هذا الدعم لما عاد مؤخرا نشاطه وهجماته في بعض المحافظات لافتا الى ان التنظيم هو اداة بيد دول متعددة منها الكبرى للعبث بامن العراق ودول اخرى وتشكل الامدادات والتمويل ابرز عوامل بقائه في المشهد الامني".

وكان العراق تعرض مؤخرا الى سلسلة هجمات شنها داعش ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

رمز الخبر 1904747

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي