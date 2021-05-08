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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٥٦ م

اميرعبداللهيان يدين جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الاقصى

اميرعبداللهيان يدين جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الاقصى

اشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الایراني في الشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" الى المسؤولية القانونية لمنظمة الامم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني ودعا الى الادانة والوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني المصطنع والارهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بشدة الجرائم الاخيرة للصهاينة في يوم القدس العالمي الدموي ضد الصائمين الفلسطينيين في المسجد الاقصى.

واشار امير عبداللهيان الى المسؤولية الانسانية والقانونية لمنظمة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحافل البرلمانية، ودعا الى الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني المصطنع والارهابي وادانة الاعتداءات الصهيونية ووقف الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.

واعتبر تصاعد لهيب انتفاضة القدس ورقة اخرى من صفحات نضالات وارادة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ووصف بالمهم والضروري دعم واسناد الشعب والمقاومين الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة.

ودعا امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية برلمانات الدول الاسلامية والعالم خاصة اتحاد البرلمانات الاسلامية والاسيوية، لبذل اهتمام خاص بقضية القدس والمسجد الاقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1914247
https://ar.mehrnews.com/news/1914247/

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