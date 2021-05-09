رسالة إسماعيل هنية إلى قائد الثورة الإسلامية حول أحداث القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال هنية في رسالته إلى السيد الخامنئي إن "هجمات واعتداءات الصهاينة على سكان مدينة القدس وعملية تهويد المدينة وبناء المستوطنات فيها وطرد أهاليها واستهداف المسجد الأقصى والمعتكفين فيه واغلاق أبوابه ومنع الدخول اليه، هي عناوين جرائم، تجاوزت كافة الخطوط الحمر".

وأضاف "نحن في حركة حماس نحذر من النتائج الخطرة لهذه الاعتداءات ونطالبكم بالتحرك فورا واتخاذ موقف حازم حيال هذه الانتهاكات وبذل المساعي لتحشيد البلدان الاسلامية والوقوف بوجه العدو الصهيوني ومنعه من مواصلة جرائمه الوحشية".

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