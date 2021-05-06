امير عبداللهيان: لا مكان للكيان الإسرائيلي في مستقبل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، قال بمناسبة يوم القدس العالمي "نحن نعرف دولة واحدة فقط تسمى فلسطين وعاصمتها القدس".

وشدد: "لا شك أن الكيان الإسرائيلي الزائف لا مكان له في مستقبل المنطقة".

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