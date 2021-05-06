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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٦:٣٢ م

امير عبداللهيان: لا مكان للكيان الإسرائيلي في مستقبل المنطقة

امير عبداللهيان: لا مكان للكيان الإسرائيلي في مستقبل المنطقة

قال مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، "نحن نعرف دولة واحدة فقط تسمى فلسطين وعاصمتها القدس، وبالتأكيد لا مكان للكيان الإسرائيلي المزيف في مستقبل المنطقة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، قال بمناسبة يوم القدس العالمي "نحن نعرف دولة واحدة فقط تسمى فلسطين وعاصمتها القدس".

وشدد: "لا شك أن الكيان الإسرائيلي الزائف لا مكان له في مستقبل المنطقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1914196
https://ar.mehrnews.com/news/1914196/

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