  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٢٢ م

الحوثي: بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين

الحوثي: بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين

دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن"محمد علي الحوثي"، الى اطلاق سراح سجناء الفصائل الفلسطينية في السجون العربية، كأقل رد سريع ومباشر أمام الأعمال الإجرامية في حي الشيخ جراح واقتحام الأقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر، اليوم السبت: "أمام الاعمال الإجرامية في حي الشيخ جراح واقتحام الأقصى ادعوا الى اطلاق سجناء الفصائل الفلسطينية في السجون العربية كاقل رد سريع و مباشر لانه سيمثل دعم معنوي سريع للمجاهدين بفلسطين وخطوة عملية لا تضر من يقوم بها".

وأكد الحوثي على أن "بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين كالخطوات العملية وأقلها الإفراج عن معتقلي الفصائل لدى الأنظمة العربية ولدى السلطة الفلسطينية لما تمثله من دعم محسوس وجدي وموقف خال من التعاطف او المزايدة الفارغة عن المردود العملي".

الحوثي: بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين

الحوثي: بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين

/انتهى/

رمز الخبر 1914249
https://ar.mehrnews.com/news/1914249/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات