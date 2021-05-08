الحوثي: بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر، اليوم السبت: "أمام الاعمال الإجرامية في حي الشيخ جراح واقتحام الأقصى ادعوا الى اطلاق سجناء الفصائل الفلسطينية في السجون العربية كاقل رد سريع و مباشر لانه سيمثل دعم معنوي سريع للمجاهدين بفلسطين وخطوة عملية لا تضر من يقوم بها".

وأكد الحوثي على أن "بيانات الإدانة من الخارجيات العربية لا تعني الكثير لفلسطين كالخطوات العملية وأقلها الإفراج عن معتقلي الفصائل لدى الأنظمة العربية ولدى السلطة الفلسطينية لما تمثله من دعم محسوس وجدي وموقف خال من التعاطف او المزايدة الفارغة عن المردود العملي".

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