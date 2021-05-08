الخارجية الايرانية تدين الهجوم الارهابي في كابول اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" دان الهجوم الارهابي الذي استهدف، اليوم السبت، مركزا تعليميا في العاصمة الافغانية كابول.

وفيما اعرب عن استنكاره لهذا الهجوم الارهابي الذي طال المدنيين ولاسيما تلاميذ المدارس وطلاب الجامعة، قدّم خطيب زادة العزاء الى اسر ضحايا هذا الحادث؛ سائلا الباري تعالى للمصابين بالشفاء.

يذكر ان تفجيرا ارهابيا استهدف منطقة "جهل دختران" في كابول عند الساعة الرابعة و30 دقيقة من عصر اليوم السبت (حسب التوقيت المحلي للعاصمة الافغانية)، عندما كان تلاميذ المركز التعليمي في طريق العودة الى منازلهم.