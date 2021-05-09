اندلاع حريق كبير قرب معمل "رفائيل" للسلاح التابع للنظام الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اندلاع حريق كبير قرب مصنع شركة "رفائيل" التابع للصناعات الدفاعية لجيش العدو المحتل في منطقة شمال غرب ‎حيفا، وترجيحات العدو تُشير إلى أنه اندلع بفعل فاعل.

وشهد النظام الصهيوني عدة حوادث أمنية في الأسابيع الأخيرة. في إحدى هذه الحوادث، شهد مصنع تومر للأسلحة انفجارًا مروعًا، حرائق مصفاة النفط بميناء حيفا، تسرب غاز الأمونيا بالميناء، انهيار جسر في فلسطين المحتلة، حريق مطار بن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى هجوم صاروخي حول منشأة ديمونة النووية، كلها أمور أمنية التي احدثت الرعب للصهاينة.

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