ابن سلمان شريك الإحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ندد حزب التجمع الوطني السعودي باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في القدس المحتلة ودعم تل أبيب الإقليمي والعالمي بما في ذلك مواقف النظام السعودي.

وأعلن حزب التجمع في "بيان" استنكاره الشديد لممارسات قوات الاحتلال الصهيوني في القدس الشريف وإقدامها على الهجوم الوحشي على المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين بالرصاص والقنابل وكذلك استمرارها في تهجير أبناء الشعب الفلسطيني واعتداءاتها على مدينة القدس عموماً وحي الشيخ جراح وسكانه في شرق المدينة خصوصاً.

ورفض الحزب سلوك قوات الاحتلال الصهيوني وكل المتواطئين معها والداعمين له حول العالم ومنهم الأنظمة العربية المستبدة.

وأشار الحزب إلى أن الحكومات في المنطقة أوغلت في تقديم شعوبها كقرابين للاحتلال والاستبداد فقامت بالمساهمة في الحرب على الشعب الفلسطيني.

/انتهى/