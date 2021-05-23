وزارة الامن تعلن القبض على منفذي تفجير سراوان جنوب شرقي البلاد

وافادت وكالة مهر للانباء انه وفي بيان صادر عنها اليوم الاحد، اوضحت وزارة الامن بان هذا التفجير الارهابي الذي اسفر عن اسشهاد فتى بالغ من العمر 16 عاما واصابة عدد اخرين من اهالي مدينة سراوان، كان قد نُفذ بواسطة عناصر تابعين لجماعة "جيش الظلم" الارهابية؛ ممن تلقوا تدريبات عسكرية في دولة اجنبية واقدموا على هذا العمل الاجرامي بتوجيهات الجماعة نفسها.

واضاف البيان، انه تم ضبط قطعة سلاح مسدس و60 كلغ من المتفجرات واجهزة التحكم عن بعد، كانت في حوزة هذه الخلية الارهابية التي اضمرت القيام بعمليات ارهابية اخرى داخل البلاد.

واشارت وزارة الامن في بيانها ايضا، الى القبض على خلية ارهابية اخرى في سيستان وبلوجستان والحؤول دون ممارساتها التخريبية؛ موضحة ان هذه الخلية نشطت بتوجيه جماعة ارهابية مستقرة في اوروبا وكانت بصدد تنفيذ بعض الاعمال الارهابية وتفجيرات على صعيد المحافظة وداخل الاماكن الدينية لغرض تاجيج الخلافات المذهبية هناك.

واعلن البيان، القبض على متزعم هذه الجماعة الارهابية بسجله الاجرامي الحافل بتهريب المخدرات وجرائم القتل، كما ضبط قطعة من سلاح الفرد وقطعتين من سلاح الكلاشينكوف ومعدات انتاج المفجرات التي كانت في حوزتها.

وتابع هذا البيان، ان القوات المنتسبة الى وزارة الامن في محافظة سيستان بلوجستان القت القبض ايضا على عصابة مسلحة قادمة من اقليم العراق لغرض الابتزاز؛ والتي وضعت تحت الرصد والمراقبة ليتم القضاء عليها بعد اشتباكات مسلحة وقعت في منطقة ارومية الحدودية اسفرت عن مصرع اثنين من عناصر العصابة وهروب شخص اخر.

هذه العملية، افضت الى ضبط قطعتين من سلاح رشاش الكلاشينكوف وقنبلتين يدويتين وكمية من المعدات.

وفي ختام بيانها، حذّرت وزارة الامن الزمر الارهابية من القيام بأي تحرك لزعزعة امن البلاد؛ ذلك انها ستلقى ردا صارما ومؤثرا؛ وحمّلت الدول التي تؤوي هذه الجماعات مسؤولية ممارساتها الارهابية.

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